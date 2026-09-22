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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Al-Ikhbariya: Израиль атаковал южные районы Сирии с Голанских высот

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 12:05
    Al-Ikhbariya: Израиль атаковал южные районы Сирии с Голанских высот

    Израиль подверг артиллерийскому обстрелу окраины сел Абидин, Джамла и Маария в западной части сирийской провинции Дераа.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya, обстрел велся с позиций на Голанских высотах.

    По информации телеканала, израильские силы также запустили сигнальные ракеты в небо над селом Абидин. Одновременно в воздушном пространстве района наблюдалась активность израильской авиации.

    Ранее было зафиксировано передвижение израильских подразделений в долине Вади-эр-Раккад в районе бассейна пограничной реки Ярмук. В этом районе в ночное время также запускались сигнальные ракеты.

    Артиллерийские обстрелы Государство Израиль Сирия
    "Al-Ikhbariya": İsrail Suriya ərazisini atəşə tutub

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