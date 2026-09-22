Al-Ikhbariya: Израиль атаковал южные районы Сирии с Голанских высот
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 12:05
Израиль подверг артиллерийскому обстрелу окраины сел Абидин, Джамла и Маария в западной части сирийской провинции Дераа.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya, обстрел велся с позиций на Голанских высотах.
По информации телеканала, израильские силы также запустили сигнальные ракеты в небо над селом Абидин. Одновременно в воздушном пространстве района наблюдалась активность израильской авиации.
Ранее было зафиксировано передвижение израильских подразделений в долине Вади-эр-Раккад в районе бассейна пограничной реки Ярмук. В этом районе в ночное время также запускались сигнальные ракеты.
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