Al-Ikhbariya: Израиль атаковал южные районы Сирии с Голанских высот

Израиль подверг артиллерийскому обстрелу окраины сел Абидин, Джамла и Маария в западной части сирийской провинции Дераа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya, обстрел велся с позиций на Голанских высотах.

По информации телеканала, израильские силы также запустили сигнальные ракеты в небо над селом Абидин. Одновременно в воздушном пространстве района наблюдалась активность израильской авиации.

Ранее было зафиксировано передвижение израильских подразделений в долине Вади-эр-Раккад в районе бассейна пограничной реки Ярмук. В этом районе в ночное время также запускались сигнальные ракеты.