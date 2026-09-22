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    "Al-Ikhbariya": İsrail Suriya ərazisini atəşə tutub

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 12:18
    Al-Ikhbariya: İsrail Suriya ərazisini atəşə tutub

    İsrail Suriyanın Dəra əyalətinin qərbində yerləşən Abidin, Cəmlə və Maariya kəndlərini artilleriya atəşinə tutub.

    "Report" "Al-Ikhbariya" telekanalına istinadən xəbər verir ki, atəş Qolan təpələrindəki mövqelərdən açılıb.

    Telekanalın məlumatına görə, İsrail qüvvələri həmçinin Abidin kəndi səmasına siqnal raketləri buraxıb. Eyni zamanda kəndin hava məkanında İsrail aviasiyasının aktivliyi müşahidə olunub.

    Daha əvvəl sərhəddəki Yərmuq çayı hövzəsi ərazisindəki Vadi-ər-Rəqqad vadisində İsrail bölmələrinin hərəkəti qeydə alınmışdı.

    İsrail-Suriya münasibətləri Artilleriya atəşi Suriya İsrail Dövləti
    Al-Ikhbariya: Израиль атаковал южные районы Сирии с Голанских высот

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