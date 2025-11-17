Al Hadath: В Ливане ликвидировали двоих командиров "Хезболлах"

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по югу Ливана, в результате погибли два члена военного руководства движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, командиры сил сопротивления Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб находились в автомобиле, по которому израильский дрон выпустил ракеты.

Инцидент произошел в поселке Эль-Мансури в пограничном округе Тир. После удара беспилотника машина загорелась, находившиеся в ней военные руководители умерли от полученных ранений.

Напомним, что 3 ноября во время атаки израильского БПЛА на город Набатия был ликвидирован один из командиров диверсионного формирования "Радван" Мухаммед Али Хадид. 10 ноября в районе Сайды погиб член руководства "Хезболлах" Самир Али Факих, который возглавлял благотворительную ассоциацию "Слуги имама Хусейна".