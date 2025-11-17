Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Al Hadath: В Ливане ликвидировали двоих командиров "Хезболлах"

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 03:21
    Al Hadath: В Ливане ликвидировали двоих командиров Хезболлах

    Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по югу Ливана, в результате погибли два члена военного руководства движения "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    По его информации, командиры сил сопротивления Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб находились в автомобиле, по которому израильский дрон выпустил ракеты.

    Инцидент произошел в поселке Эль-Мансури в пограничном округе Тир. После удара беспилотника машина загорелась, находившиеся в ней военные руководители умерли от полученных ранений.

    Напомним, что 3 ноября во время атаки израильского БПЛА на город Набатия был ликвидирован один из командиров диверсионного формирования "Радван" Мухаммед Али Хадид. 10 ноября в районе Сайды погиб член руководства "Хезболлах" Самир Али Факих, который возглавлял благотворительную ассоциацию "Слуги имама Хусейна".

    Ливан ЦАХАЛ "Хезболлах"

    Последние новости

    03:38

    В Палестине объявили сроки подготовки проекта конституции

    Другие страны
    03:21

    Al Hadath: В Ливане ликвидировали двоих командиров "Хезболлах"

    Другие страны
    02:50

    В Пентагоне беспилотники сочли угрозой масштаба всего человечества

    Другие страны
    02:19

    ХАМАС выступил против резолюции США по Газе

    Другие страны
    02:06

    В Тихом океане уничтожено судно с наркотиками

    Другие страны
    01:40

    ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла

    Футбол
    01:22

    США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

    Другие страны
    00:51

    Айхан Аббасов: Забивать сборной Франции сложно

    Футбол
    00:33

    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей