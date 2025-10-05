Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 20:49
    Al Hadath: ХАМАС готов единовременно передать всех живых заложников

    Палестинское радикальное движение ХАМАС сможет освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, за один день.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    Вместе с тем его источник в движении сказал, что радикалам потребуется "дополнительное время" для передачи израильской стороне останков погибших пленников. В этом вопросе, как утверждал собеседник телеканала, США готовы "проявить гибкость".

    Al Hadath также отметил, что члены руководства ХАМАС, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть ее и получить гарантию от Вашингтона в том, что на них впоследствии не будет совершено покушений.

    Кроме того, движение готово передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН, сообщил телеканал.

    Источник также подчеркнул, что радикалы "заинтересованы в том, чтобы выполнить положения плана по Газе", подготовленного президентом США Дональдом Трампом, "как можно скорее". Израиль же, по его словам, стремится "помешать" реализации инициативы президента США, отказываясь прекращать бомбардировки анклава.

    Сам ХАМАС эту информацию пока не прокомментировал.

    ХАМАС заложники мирный план Трампа сектор Газа
