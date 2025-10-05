İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    KİV: "HƏMAS" İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdır

    05 oktyabr, 2025
    • 05 oktyabr, 2025
    • 20:38
    KİV: HƏMAS İsrailli girovları azad etməyə və silahları təhvil verməyə hazırdır

    Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı Qəzza zolağında saxlanılan bütün yaşayan İsrailli girovları bir gün ərzində azad edə biləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.

    Bununla belə, onun hərəkatdakı mənbəsi bildirib ki, ölən əsirlərin qalıqlarını İsrail tərəfinə təhvil vermək üçün radikallara əlavə vaxt lazımdır.

    Kanalın mənbəsi, ABŞ-nin bu mövzuda çeviklik göstərməyə hazır olduğunu iddia edib.

    Nəşr əlavə edib ki, hazırda Qəzzada olan "HƏMAS" rəhbərliyinin üzvləri istəsələr, oranı tərk edə və Vaşinqtondan növbəti sui-qəsd cəhdlərinə məruz qalmayacaqlarına dair zəmanət ala biləcəklər. Bundan əlavə, hərəkat BMT-nin himayəsi altında Misir və Fələstin təhlükəsizlik güclərindən formalaşacaq xüsusi quruma silah təhvil verməyə hazırdır.

    "Al Hadath"ın hərəkatdakı mənbəsi həmçinin vurğulayıb ki, radikallar ABŞ prezidenti Donald Trampın hazırladığı "Qəzza planının müddəalarını ən qısa zamanda" həyata keçirməkdə maraqlıdırlar. Onun sözlərinə görə, İsrail anklavı bombalamağı dayandırmaqdan imtina edərək ABŞ prezidentinin təşəbbüsünün həyata keçirilməsinə "maneçilik törətməyə" çalışır. "HƏMAS"ın özü hələlik bu məlumatı şərh etməyib.

