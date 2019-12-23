Активность самолетов НАТО выросла у западных границ России в 2019 году

Самолеты НАТО в 2019 году увеличили активность у западных границ России, с начала текущего года число полетов самолетов различных классов вдоль морских и сухопутных границ с Калининградской областью превысило 800.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом со ссылкой на командующего Балтийским флотом (БФ) адмирала Александра Носатова сообщила пресс-служба флота.

"Разведывательные суда западных стран постоянно находятся вблизи районов боевой подготовки Балтийского флота. Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ - с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое, счет идет на пятую сотню", - рассказал адмирал, слова которого приводит пресс-служба.

Командующий подчеркнул, что любые действия подобного характера со стороны западных коллег не остаются без внимания и реакции сил Балтийского флота. "Наши средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех ее этапах.

Дежурные силы в воздушном пространстве, на море и на суше осуществляют постоянное наблюдение за маневрами кораблей и летательных аппаратов альянса. Могу ответственно сказать, что Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии", - отметил он.