    Активисты попытались сорвать выступление Макрона и Гросси на ядерном саммите в Париже

    Двое активистов Greenpeace ворвались на сцену и попытались сорвать церемонию приветствия президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси участников II Всемирного саммита по ядерной энергии в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Протестующие, одетые в черные костюмы и галстуки, держали баннеры с логотипом Greenpeace и надписями "Ядерная энергия = энергетическая незащищенность" и "Ядерная энергия подпитывает войну России".

    Обоих протестующих увели сотрудники охраны. После этого Макрон и Гросси продолжили встречать гостей саммита.

    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
