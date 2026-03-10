Активисты попытались сорвать выступление Макрона и Гросси на ядерном саммите в Париже

Двое активистов Greenpeace ворвались на сцену и попытались сорвать церемонию приветствия президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси участников II Всемирного саммита по ядерной энергии в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Протестующие, одетые в черные костюмы и галстуки, держали баннеры с логотипом Greenpeace и надписями "Ядерная энергия = энергетическая незащищенность" и "Ядерная энергия подпитывает войну России".

Обоих протестующих увели сотрудники охраны. После этого Макрон и Гросси продолжили встречать гостей саммита.