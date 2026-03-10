İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 10 mart, 2026
    • 17:02
    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər

    "Greenpeace" hərəkatının iki fəalı Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) rəhbəri Rafael Qrossinin Parisdə keçirilən II Ümumdünya Nüvə Enerjisi Sammiti iştirakçılarının salamlaması mərasimini pozmağa cəhd ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Qara kostyum və qalstukda olan etirazçılar əllərində üzərində "Greenpeace" loqosu, eləcə də "Nüvə enerjisi = enerji müdafiəsizliyi" və "Nüvə enerjisi Rusiyanın müharibəsini alovlandırır" yazıları olan bannerlər tutublar.

    Mühafizə əməkdaşları hər iki etirazçını ərazidən uzaqlaşdırıblar. Bundan sonra Makron və Qrossi sammitin qonaqlarını qarşılamağa davam ediblər.

