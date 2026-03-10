Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 17:02
"Greenpeace" hərəkatının iki fəalı Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) rəhbəri Rafael Qrossinin Parisdə keçirilən II Ümumdünya Nüvə Enerjisi Sammiti iştirakçılarının salamlaması mərasimini pozmağa cəhd ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Qara kostyum və qalstukda olan etirazçılar əllərində üzərində "Greenpeace" loqosu, eləcə də "Nüvə enerjisi = enerji müdafiəsizliyi" və "Nüvə enerjisi Rusiyanın müharibəsini alovlandırır" yazıları olan bannerlər tutublar.
Mühafizə əməkdaşları hər iki etirazçını ərazidən uzaqlaşdırıblar. Bundan sonra Makron və Qrossi sammitin qonaqlarını qarşılamağa davam ediblər.
