Активист Кеми Себа задержан в Париже

Французская полиция арестовала в Париже известного активиста и борца за права народов Африки Кеми Себу.

Французская полиция арестовала в Париже известного активиста и борца за права народов Африки Кеми Себу.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, Себа был арестован в понедельник в ресторане, где он обедал с одним из своих коллег.

Официальных комментариев по поводу его ареста пока не поступало.

Отметим, что Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу французского гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий Франции.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей правой позиции.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.