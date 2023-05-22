Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее

"Террористический акт, совершенный против Ахмеда Обалы, был спланирован заранее".

"Террористический акт, совершенный против Ахмеда Обалы, был спланирован заранее".

Об этом американскому бюро Report сообщил проживающий в США, активист диаспоры Заур Байрамлы.

"Ахмед бей посвятил свою жизнь тому, чтобы донести до мира голос Южного Азербайджана. Я считаю, что это очередная игра режима мулл в Иране", - сказал активист.

По его словам, в настоящее время состояние Ахмед бея удовлетворительное.

Отметим, что утром по местному времени жестоко был избит основатель и руководитель Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национальный активист, проживающий в эмиграции в США Ахмед Обалы.