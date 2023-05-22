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Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее

Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее "Террористический акт, совершенный против Ахмеда Обалы, был спланирован заранее".
Другие страны
22 мая 2023 г. 01:20
Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее

"Террористический акт, совершенный против Ахмеда Обалы, был спланирован заранее".

Об этом американскому бюро Report сообщил проживающий в США, активист диаспоры Заур Байрамлы.

"Ахмед бей посвятил свою жизнь тому, чтобы донести до мира голос Южного Азербайджана. Я считаю, что это очередная игра режима мулл в Иране", - сказал активист.

По его словам, в настоящее время состояние Ахмед бея удовлетворительное.

Отметим, что утром по местному времени жестоко был избит основатель и руководитель Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национальный активист, проживающий в эмиграции в США Ахмед Обалы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-dakı diaspor fəalı: “Əhməd Obalı izlənilib və ona qarşı sui-qəsd planı hazırlanıb”

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