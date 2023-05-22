Активист диаспоры в США: Теракт против Ахмеда Обалы был спланирован заранее

"Террористический акт, совершенный против Ахмеда Обалы, был спланирован заранее".
Об этом американскому бюро Report сообщил проживающий в США, активист диаспоры Заур Байрамлы.
"Ахмед бей посвятил свою жизнь тому, чтобы донести до мира голос Южного Азербайджана. Я считаю, что это очередная игра режима мулл в Иране", - сказал активист.
По его словам, в настоящее время состояние Ахмед бея удовлетворительное.
Отметим, что утром по местному времени жестоко был избит основатель и руководитель Телевидения Южного Азербайджана (Günaz.TV), национальный активист, проживающий в эмиграции в США Ахмед Обалы.