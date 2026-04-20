    Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне пересмотра характера войн

    Акции европейских оборонных компаний снижаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке, поскольку инвесторы пересматривают ожидания относительно характера войн.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Европы от Morgan Stanley Capital International (MSCI) в марте снизился на 9,2%, продемонстрировав крупнейшее месячное снижение за последние пять лет.

    Несмотря на то, что обычно оборонные акции растут на фоне военных конфликтов, после начала войны с Ираном 28 февраля этого не произошло, даже несмотря на призывы президента США Дональд Трамп к союзникам по НАТО увеличить военные расходы.

    По данным аналитиков, инвесторы начали сокращать позиции на фоне возросшей неопределенности. Акции ряда компаний, включая Rheinmetall, Renk и Saab, заметно снизились с начала конфликта.

    При этом с 2022 года сектор демонстрировал значительный рост - более чем на 450% на фоне увеличения оборонных бюджетов в Европе.

    Однако темпы заключения контрактов оказались ниже ожиданий инвесторов из-за бюджетных ограничений, в том числе во Франции и Великобритании.

    Конфликт с Ираном также усилил интерес к более доступным военным технологиям, таким как беспилотники, чья эффективность уже была наглядно продемонстрирована в ходе войны в Украине. Это ставит под вопрос спрос на традиционные дорогостоящие системы вооружений.

    Несмотря на текущую коррекцию, аналитики считают, что долгосрочные перспективы европейского оборонного сектора остаются устойчивыми благодаря продолжающемуся росту государственных расходов на оборону.

    European defence stocks cool as investors reassess war winners

