AirAsia выплатит семьям погибших в катастрофе самолета в Яванском море по 99 тыс. долларов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Родственники погибших в результате катастрофы самолета компании AirAsia в Яванском море получат по 99,4 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня президент дочерней компании авиаперевозчика в Индонезии Суну Видьятмоко.

"Мы подчинимся требованиям министерства транспорта страны и выплатим каждой семье страховую сумму", - отметил глава Indonesia AirAsia. Ранее звучали предположения, что бюджетный авиаперевозчик отказывается от выплат компенсаций, мотивируя это в том числе тем, что причина катастрофы до сих пор не установлена.

28 декабря 2014 года самолет AirAsia примерно через 40 минут после вылета из индонезийского города Сурабая в Сингапур исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан. На борту самолета находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. На сегодняшний день спасателям удалось обнаружить тела 41 из находившихся на борту рейса QZ 8501.