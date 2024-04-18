Air Arabia возобновила полеты из аэропорта Шарджи

Эмиратский лоукостер Air Arabia возобновил полеты из международного аэропорта Шарджи, которые авиакомпания была вынуждена приостановить со среды из-за рекордных проливных дождей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Эмиратский лоукостер Air Arabia возобновил полеты из международного аэропорта Шарджи, которые авиакомпания была вынуждена приостановить со среды из-за рекордных проливных дождей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Air Arabia возобновила регулярные рейсы из международного аэропорта Шарджи с 04:00 по местному временисегодня, 18 апреля", - говорится в заявлении, опубликованном на странице авиакомпании в соцсети "X".

Как отметил перевозчик, пассажиры отмененных рейсов вправе вернуть деньги, потраченные на билеты, или получить ваучер, который может быть использован для бронирования будущих рейсов. Пассажирам, которые приобрели билеты через туристического агента, следует связаться с ним напрямую, чтобы узнать о возможности возврата денег или повторного бронирования.