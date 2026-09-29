Ахмед Аш-Шараа и Кая Каллас обсудили ситуацию в регионе

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа принял во Дворце народа в Дамаске главу евродипломатии Каю Каллас и делегацию ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Аппарата сирийского президента в соцсети Х.

Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел и по делам эмигрантов Асаад Аш-Шейбани.

В ходе встречи обсуждались отношения между Сирией и Евросоюзом, пути их развития, в частности расширение сотрудничества, способствующего поддержке стабильности, восстановления и развития арабского государства. Стороны также обсудили последние региональные события.

Ранее ЕС объявил о мобилизации 51 млн евро для разминирования и очистки территории Сирии от оставшихся после войны боеприпасов.