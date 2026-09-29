Ахмед Аш-Шараа и Кая Каллас обсудили ситуацию в регионе
Другие страны
- 29 сентября, 2026
- 21:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа принял во Дворце народа в Дамаске главу евродипломатии Каю Каллас и делегацию ЕС.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Аппарата сирийского президента в соцсети Х.
Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел и по делам эмигрантов Асаад Аш-Шейбани.
В ходе встречи обсуждались отношения между Сирией и Евросоюзом, пути их развития, в частности расширение сотрудничества, способствующего поддержке стабильности, восстановления и развития арабского государства. Стороны также обсудили последние региональные события.
Ранее ЕС объявил о мобилизации 51 млн евро для разминирования и очистки территории Сирии от оставшихся после войны боеприпасов.
Последние новости
00:21
Трамп подписал указ о создании ИИ-платформы для доступа к госуслугам СШАДругие страны
23:51
В США одобрено строительство первого в стране малого модульного реактораДругие страны
23:35
Ряд стран НАТО закупят системы противодействия БПЛА MeropsДругие страны
23:11
Казахстан и ФРГ подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрдВ регионе
22:55
ЕС не ожидает дефицита энергии зимой, но готовится к высоким ценамДругие страны
22:43
США ввели санкции против 10 человек и компаний за оборонную поддержку ИранаДругие страны
22:29
Баку и Ереван движутся к миру, а Европа отстает от перемен на КавказеВнешняя политика
22:21
Видео
Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения "Сила единства – 2026"В регионе
22:14