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    Ахмед Аш-Шараа и Кая Каллас обсудили ситуацию в регионе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 21:45
    Ахмед Аш-Шараа и Кая Каллас обсудили ситуацию в регионе

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа принял во Дворце народа в Дамаске главу евродипломатии Каю Каллас и делегацию ЕС.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Аппарата сирийского президента в соцсети Х.

    Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел и по делам эмигрантов Асаад Аш-Шейбани.

    В ходе встречи обсуждались отношения между Сирией и Евросоюзом, пути их развития, в частности расширение сотрудничества, способствующего поддержке стабильности, восстановления и развития арабского государства. Стороны также обсудили последние региональные события.

    Ранее ЕС объявил о мобилизации 51 млн евро для разминирования и очистки территории Сирии от оставшихся после войны боеприпасов.

    Ахмед аш-Шараа Кая Каллас Сирия Европейский союз (ЕС)
    Əhməd Əl Şaraa Kaya Kallasla regiondakı vəziyyəti müzakirə edib
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