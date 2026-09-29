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    Евросоюз мобилизует €51 млн на разминирование Сирии, Дамаск призывает к отмене санкций

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 17:45
    Евросоюз мобилизует €51 млн на разминирование Сирии, Дамаск призывает к отмене санкций

    Сирия призвала Евросоюз отменить оставшиеся санкции и расширить сотрудничество в восстановлении страны. Европейская сторона объявила о мобилизации 51 млн евро для разминирования и очистки территорий от оставшихся после войны боеприпасов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al-Arabiya, об этом заявили министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции в Дамаске.

    Она состоялась после приема Каллас во дворце Тишрин. Это первый визит Каи Каллас в Сирию и посвящен переходному процессу в Сирии и отношениям страны с Евросоюзом.

    Аш-Шейбани заявил, что Дамаск будет работать над повышением уровня своего дипломатического представительства при ЕС в Брюсселе. По его словам, Сирия рассчитывает, что партнерство с Евросоюзом поможет восстановлению страны и устранению последствий войны.

    "Сирия может стать одним из ведущих партнеров Европейского союза в регионе", - сказал он. Глава МИД вновь призвал отменить европейские санкции, которые продолжают действовать в отношении страны.

    Каллас подчеркнула, что успешный переходный процесс важен и для сирийцев, и для Евросоюза. "Стабильность Сирии - неотъемлемая часть безопасности Европы", - заявила она.

    По словам главы дипломатии ЕС, Брюссель заинтересован в "реальном и успешном переходе" и готов оказывать помощь.

    Она отметила, что для успеха этого процесса необходимы привлечение к ответственности и примирение, подтвердила готовность ЕС поддерживать сирийские институты, а также призвала расширять инвестиции и партнерство с Дамаском. Каллас отдельно указала на необходимость укрепления банковской инфраструктуры Сирии.

    Глава европейской дипломатии сообщила о мобилизации 51 млн евро для работ по разминированию и устранению оставшихся после войны взрывоопасных боеприпасов.

    В феврале 2025 года ЕС приостановил часть санкций, затрагивавших энергетику, транспорт и финансовые операции, а в мае снял экономические ограничения. При этом сохранились меры, обусловленные соображениями безопасности, включая оружейное эмбарго и ограничения на отдельные товары и технологии двойного назначения. Продолжают действовать и санкции против лиц и организаций, связанных со свергнутым режимом Башара Асада и нарушениями прав человека.

    Асаад аш-Шейбани Кая Каллас Сирия Европейский союз (ЕС)
    Aİ Suriyanın minalardan təmizlənməsi üçün 51 milyon avro ayıracaq
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