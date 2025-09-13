Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Ахмед аш-Шараа: Сирия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 10:45
    Ахмед аш-Шараа: Сирия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций

    Сирия намерена строить свою внешнюю политику исключительно на основе национальных интересов и заинтересована в привлечении иностранных инвестиций.

    Как передает Report, об этом заявил президент страны Ахмед аш-Шараа в интервью агентству SANA.

    Политик подчеркнул, что Дамаск не хочет зависеть от помощи или "политизированных кредитов", а стремится выстраивать экономику на новых принципах, привлекая капитал и создавая рабочие места.

    По его словам, Сирия быстро восстановила международные и региональные связи, а интерес к инвестициям в страну проявляют даже США. Он также указал, что прежний режим опасался инвестиций, тогда как они, наоборот, способствуют стабильности и укреплению внешнеполитических позиций.

    "Сирия ищет полного спокойствия в отношениях со всеми странами мира и региона, и это ясная политика с самых первых моментов. Мы не желаем находиться в состоянии напряженности с какой-либо страной в мире, поэтому мяч находится на поле стран, которые хотят разжечь смуту и беспорядки в Сирии", - сказал он.

    По словам аш-Шаары, Сирия готова развивать связи и с Россией, несмотря на поддержку Москвой режима Башара Асада. "Что касается Ирана, рана была немного глубже, но мы не утверждаем, что между нами и иранцами будет постоянный разрыв", - отметил политик.

    Сирия инвестиции Ахмед аш-Шараа
    Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır

    Последние новости

    11:36

    Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулем

    Происшествия
    11:35

    В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителей

    Внутренняя политика
    11:33

    В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человек

    Другие страны
    11:25

    В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сети

    Происшествия
    11:18

    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%

    Бизнес
    11:09

    Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в Украине

    Другие страны
    10:55

    У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаина

    Происшествия
    10:49

    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    Происшествия
    10:47

    Власти Непала отменили комендантский час и запрет на массовые собрания

    Другие страны
    Лента новостей