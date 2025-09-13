Ахмед аш-Шараа: Сирия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций

Сирия намерена строить свою внешнюю политику исключительно на основе национальных интересов и заинтересована в привлечении иностранных инвестиций.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Ахмед аш-Шараа в интервью агентству SANA.

Политик подчеркнул, что Дамаск не хочет зависеть от помощи или "политизированных кредитов", а стремится выстраивать экономику на новых принципах, привлекая капитал и создавая рабочие места.

По его словам, Сирия быстро восстановила международные и региональные связи, а интерес к инвестициям в страну проявляют даже США. Он также указал, что прежний режим опасался инвестиций, тогда как они, наоборот, способствуют стабильности и укреплению внешнеполитических позиций.

"Сирия ищет полного спокойствия в отношениях со всеми странами мира и региона, и это ясная политика с самых первых моментов. Мы не желаем находиться в состоянии напряженности с какой-либо страной в мире, поэтому мяч находится на поле стран, которые хотят разжечь смуту и беспорядки в Сирии", - сказал он.

По словам аш-Шаары, Сирия готова развивать связи и с Россией, несмотря на поддержку Москвой режима Башара Асада. "Что касается Ирана, рана была немного глубже, но мы не утверждаем, что между нами и иранцами будет постоянный разрыв", - отметил политик.