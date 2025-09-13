Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    13 sentyabr, 2025
    Suriya öz xarici siyasətini yalnız milli maraqların əsasında qurmaq niyyətindədir və xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidenti Əhməd əş-Şaraa SANA agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    O vurğulayıb ki, Dəməşq yardımdan və ya siyasiləşdirilmiş kreditlərdən asılı olmaq istəmir, kapital cəlb edərək və iş yerləri açaraq iqtisadiyyatı yeni prinsiplər üzərində qurmağa çalışır.

    Əhməd əş-Şaraanın sözlərinə görə, Suriya beynəlxalq və regional əlaqələri tez bir zamanda bərpa edib və hətta ABŞ bu ölkəyə sərmayə qoymağa maraq göstərir. Ölkənin lideri həmçinin qeyd edib ki, əvvəlki rejim investisiyalardan ehtiyatlanırdı, halbuki investisiyalar sabitliyə və xarici siyasət mövqelərinin möhkəmlənməsinə töhfə verir.

    "Suriya bütün dünya və region ölkələri ilə münasibətlərdə tam sakitlik axtarır və bu, ilk anlardan aydın siyasətdir. Biz dünyanın heç bir ölkəsi ilə gərginlik içində olmaq istəmirik", - o deyib.

    Əş-Şaaranın sözlərinə görə, Suriya Moskvanın Bəşər Əsəd rejimini dəstəkləməsinə baxmayaraq, Rusiya ilə əlaqələri inkişaf etdirməyə hazırdır. "İrana gəlincə, yara bir az daha dərin idi, lakin biz iddia etmirik ki, iranla aramızda daimi uçurum olacaq", - siyasətçi qeyd edib.

    Ахмед аш-Шараа: Сирия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций

