Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 01:26
    Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры по безопасности с Израилем являются "необходимостью" и могут привести к результатам в "ближайшие дни".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

    Аш-Шараа подчеркнул, что в случае успеха договоренности в сфере безопасности могут стать основой для заключения других соглашений, однако речи о нормализации отношений пока не идет.

    Глава Сирии также отметил, что соглашение о безопасности с Израилем должно основываться на уважении сирийского воздушного пространства и территориальной целостности страны.

    Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Израиль представил Сирии подробное предложение о новом соглашении о безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до границы с Израилем.

    Очередная встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии ожидается сегодня в Баку.

    Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyil

    Последние новости

    03:10

    Венесуэла проведет военные учения на Карибах на фоне напряженности с США

    Другие страны
    02:25

    Трамп подарил Карлу III реплику меча Эйзенхауэра

    Другие страны
    01:47

    СМИ: В Пенсильвании при стрельбе ранены пять полицейских

    Другие страны
    01:26

    Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

    Другие страны
    00:58

    Пауэлл: Решение ФРС принято в целях "управления рисками"

    Финансы
    00:33

    Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

    Другие страны
    00:10

    Нурмагомедов: "В дальнейшем постараемся добиться лучших результатов"

    Индивидуальные
    23:55

    Всего 13 человек выжили после крушения лодки с беженцами у берегов Ливии

    Другие страны
    23:37

    В ХАМАС заявили, что Израиль пустил по руководству движения в Дохе более 10 ракет

    Другие страны
    Лента новостей