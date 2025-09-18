Ахмед аш-Шараа: Переговоры с Израилем могут дать результаты в ближайшие дни

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что переговоры по безопасности с Израилем являются "необходимостью" и могут привести к результатам в "ближайшие дни".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Аш-Шараа подчеркнул, что в случае успеха договоренности в сфере безопасности могут стать основой для заключения других соглашений, однако речи о нормализации отношений пока не идет.

Глава Сирии также отметил, что соглашение о безопасности с Израилем должно основываться на уважении сирийского воздушного пространства и территориальной целостности страны.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Израиль представил Сирии подробное предложение о новом соглашении о безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до границы с Израилем.

Очередная встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии ожидается сегодня в Баку.