AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 22:19
Стоимость входных билетов в парижский Лувр будет увеличена на 45% для посетителей из неевропейских стран.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию французского музея.
По новым правилам билеты обойдутся таким туристам в €32. Ожидается, что повышение цен произойдет с 14 января 2026 года и коснется туристов из стран, не входящих в европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Данная мера была одобрена правительством Франции.
