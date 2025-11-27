Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 27 ноября, 2025
    • 22:19
    AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран

    Стоимость входных билетов в парижский Лувр будет увеличена на 45% для посетителей из неевропейских стран.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на администрацию французского музея.

    По новым правилам билеты обойдутся таким туристам в €32. Ожидается, что повышение цен произойдет с 14 января 2026 года и коснется туристов из стран, не входящих в европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Данная мера была одобрена правительством Франции.

    Лента новостей