İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırır

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 22:30
    Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırır

    Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün Parisdəki Luvr muzeyinə giriş rüsumları 45% artacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "AFP" agentliyi Fransa muzeyinin rəhbərliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Yeni qaydalara əsasən, biletlər bu turistlərə 32 avroya başa gələcək.

    Qiymət artımının 2026-cı il yanvarın 14-dən qüvvəyə minməsi və Avropa İqtisadi Zonasına daxil olmayan ölkələrdən (Avropa İttifaqı, İslandiya, Lixtenşteyn və Norveç) gələn turistlərə şamil ediləcəyi gözlənilir. Bu tədbir Fransa hökuməti tərəfindən təsdiqlənib.

    Luvr muzeyi bilet Avropa Turist
    AFP: Лувр увеличивает стоимость билетов для туристов из неевропейских стран

    Son xəbərlər

    22:30

    Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırır

    Digər ölkələr
    22:26

    Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıb

    Futbol
    22:23
    Foto

    Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıb

    Hadisə
    22:10

    Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    21:50

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub

    Komanda
    21:45
    Foto

    Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:38

    Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:08

    Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti