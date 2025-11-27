Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırır
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 22:30
Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün Parisdəki Luvr muzeyinə giriş rüsumları 45% artacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "AFP" agentliyi Fransa muzeyinin rəhbərliyinə istinadən məlumat yayıb.
Yeni qaydalara əsasən, biletlər bu turistlərə 32 avroya başa gələcək.
Qiymət artımının 2026-cı il yanvarın 14-dən qüvvəyə minməsi və Avropa İqtisadi Zonasına daxil olmayan ölkələrdən (Avropa İttifaqı, İslandiya, Lixtenşteyn və Norveç) gələn turistlərə şamil ediləcəyi gözlənilir. Bu tədbir Fransa hökuməti tərəfindən təsdiqlənib.
Son xəbərlər
22:30
Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırırDigər ölkələr
22:26
Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıbFutbol
22:23
Foto
Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıbHadisə
22:10
Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıbDigər ölkələr
21:50
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzubKomanda
21:45
Foto
Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:38
Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıbDigər ölkələr
21:25
Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:08