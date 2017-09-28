Возросло число авиакомпаний, приостановивших полеты на север Ирака

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Международные рейсы в аэропорт административного центра курдской автономии Ирака - Эрбиля будут приостановлены, начиная с 29 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), об этом заявил директор воздушной гавани Талар Фаик Салех.

По ее словам, полеты в Эрбиль будут прекращены, начиная с 18:00 по местному времени.

26 сентября, спустя день после "референдума" о независимости, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. Тогда Эрбиль отверг выдвинутый ультиматум.

Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы. Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus, компания “Qatar Airways”.