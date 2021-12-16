О нас
Report Georgia
Аудио новости

Афганское сопротивление объявило об уничтожении более 60 талибов

Афганское сопротивление объявило об уничтожении более 60 талибов Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 23:51
Афганское сопротивление объявило об уничтожении более 60 талибов

Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ополченцев Сибгатулла Ахмади на своей странице в Facebook.

"За последние восемь дней в ходе успешных партизанских операций против "Талибана" в провинциях Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Герат, Нангархар и Кунар уничтожен 61 боевик талибов, еще 42 получили ранения", - указал он.

По словам представителя ФНС, "операции были организованы таким образом, что в ходе их проведения не пострадал ни один мирный житель". Между тем, как подчеркнул Ахмади, при проведении оперативных мероприятий погибли два бойца ФНС, трое других получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
В Москве откроется поп-ап магазин Гарри Поттер
В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер"
10 декабря 2021 г. 14:20
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi