Афганское сопротивление объявило об уничтожении более 60 талибов

Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов.

Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ополченцев Сибгатулла Ахмади на своей странице в Facebook.

"За последние восемь дней в ходе успешных партизанских операций против "Талибана" в провинциях Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Герат, Нангархар и Кунар уничтожен 61 боевик талибов, еще 42 получили ранения", - указал он.

По словам представителя ФНС, "операции были организованы таким образом, что в ходе их проведения не пострадал ни один мирный житель". Между тем, как подчеркнул Ахмади, при проведении оперативных мероприятий погибли два бойца ФНС, трое других получили ранения.