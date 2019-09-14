 Наверх

Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

​Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, телеканал Tolo News и местные власти сообщали, что во вторник талибы захватили афганский уезд Янги-Кала.

Афганский спецназ зачистил уезд Янги-Кала, расположенный в провинции Тахар на границе с Таджикистаном, от боевиков радикального движения "Талибан", сообщает министерство обороны страны.

По словам представителя местного губернатора, в ходе столкновений было убито 28 талибов. Боевики смогли захватить уезд после того, как оттуда ушли афганские силы. Так военные пытались избежать потерь среди мирного населения. При этом талибы не сумели достичь центральных районов уезда.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!