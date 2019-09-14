Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, телеканал Tolo News и местные власти сообщали, что во вторник талибы захватили афганский уезд Янги-Кала.

Афганский спецназ зачистил уезд Янги-Кала, расположенный в провинции Тахар на границе с Таджикистаном, от боевиков радикального движения "Талибан", сообщает министерство обороны страны.

По словам представителя местного губернатора, в ходе столкновений было убито 28 талибов. Боевики смогли захватить уезд после того, как оттуда ушли афганские силы. Так военные пытались избежать потерь среди мирного населения. При этом талибы не сумели достичь центральных районов уезда.