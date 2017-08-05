Афганский полицейский был убит при попытке атаковать силы НАТО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Один из сотрудников полиции Афганистана застрелен при попытке атаковать силы НАТО, расположенные в южной провинции Кандагар, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", инцидент произошел в субботу возле международного аэропорта Кандагар, расположенного в 16 км от города.

Отмечается, что военнослужащие возвращались на базу, когда на них напал полицейский. Безопасность во время инцидента обеспечивали румынские солдаты, которые ликвидировали нападавшего. В результате перестрелки ранения получил один румынский военнослужащий.

Пока не известно, имел ли нападавший какие-либо связи с антиправительственными вооруженными силами.