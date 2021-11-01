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Афганский фронт сопротивления планирует возобновить боевые действия с Талибаном

Афганский фронт сопротивления планирует возобновить боевые действия с Талибаном Фронт национального сопротивления Афганистана планирует возобновить боевые действия с движением Талибан
Другие страны
1 ноября 2021 г. 10:51
Афганский фронт сопротивления планирует возобновить боевые действия с Талибаном

Фронт национального сопротивления Афганистана планирует возобновить боевые действия с движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик.

"Боевики "Талибана" действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов", - подчеркнул представитель ФНС.

По его словам, "Талибан" представляет угрозу для всех стран, особенно для государств Центральной Азии.

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Версия на английском языке Afghan resistance front eyes resuming fighting with Taliban

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