Афганские силы безопасности за последние сутки уничтожили 58 боевиков

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Пятьдесят восемь боевиков были ликвидированы и 10 получили ранения в ходе антитеррористических операций, проведенных силами безопасности Афганистана за последние сутки. Как передает Report, об этом сообщается на сайте МВД Афганистана.

Отмечается, что операции проводились в провинциях Нангархар, Нуристан, Кундуз, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Кандагар, Пактика, Бадгис и Гильменд. В ходе операций силы безопасности страны задержали шесть боевиков. Также отмечается, что Национальная полиция Афганистана конфисковала оружие и боеприпасы.