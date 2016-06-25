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    Афганские силовики за сутки ликвидировали более 40 боевиков ИГ

    Силовикам удалось ликвидировать 40 террористов и ранить еще 22 боевика в провинции Нангархар на афгано-пакистанской границе

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Афганские силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 43 боевика террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства обороны Афганистана.

    Согласно сообщению, силовикам удалось ликвидировать 40 террористов и ранить еще 22 боевика в провинции Нангархар на афгано-пакистанской границе. В провинции Газни, расположенной в центральной части страны, были ликвидированы трое боевиков из ИГ.

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