Афганские полицейские погибли при авиаударе американских ВВС

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В результате ошибочного ведения огня также получили ранения двое полицейских. По данным военного командования США в Кабуле, авиаудары проводились в рамках операции американских ВВС на юге Афганистана в провинции Гильменд.

"Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента", - говорится в сообщении военного командования США.

Власти Афганистана и США занимаются расследованием инцидента.