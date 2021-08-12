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Афганистан созвал экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране

Афганистан созвал экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране, назвав ситуацию критической.
Другие страны
12 августа 2021 г. 20:45
Афганистан созвал экстренное заседание СБ ООН по кризису в стране

Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране, назвав ситуацию критической.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, глава афганского совета также подчеркнул в ходе региональной конференции в столице Катара Дохе, что достигнутые в настоящее время успехи находятся под угрозой.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.

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