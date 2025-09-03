Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 10:53
Правительство Афганистана мобилизовало войска спецназначения для помощи пострадавшим от землетрясения гражданам.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Агентство отмечает, что специальные войска были десантированы в пострадавший регион.
Также сообщается, что Кабул активизировал усилия по доставке продовольствия и медикаментов в зону бедствия.
Отметим, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане по последним данным достигло 1411 человек. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум 3 124 человек, разрушено более 5412 домов.
Последние новости
11:26
Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвоеИнфраструктура
11:23
Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:12
В России военный самолет совершил аварийную посадкуДругие страны
11:10
Назначен новый советник министра здравоохраненияЗдоровье
11:09
ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациямФинансы
11:09
В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погибВ регионе
11:02
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человекВ регионе
10:53
Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясенияДругие страны
10:52