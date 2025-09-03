Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

Правительство Афганистана мобилизовало войска спецназначения для помощи пострадавшим от землетрясения гражданам.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Агентство отмечает, что специальные войска были десантированы в пострадавший регион.

Также сообщается, что Кабул активизировал усилия по доставке продовольствия и медикаментов в зону бедствия.

Отметим, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане по последним данным достигло 1411 человек. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум 3 124 человек, разрушено более 5412 домов.