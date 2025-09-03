    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 10:53
    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Правительство Афганистана мобилизовало войска спецназначения для помощи пострадавшим от землетрясения гражданам.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    Агентство отмечает, что специальные войска были десантированы в пострадавший регион. 

    Также сообщается, что Кабул активизировал усилия по доставке продовольствия и медикаментов в зону бедствия.

    Отметим, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Афганистане по последним данным достигло 1411 человек. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум 3 124 человек, разрушено более 5412 домов.

    Афганистан землетрясение "Талибан" жертвы землетрясения
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей