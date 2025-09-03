Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 11:08
Əfqanıstan hökuməti zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlara kömək üçün xüsusi təyinatlı qoşunları səfərbər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" informasiya agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Kabil fəlakət zonasına ərzaq və dərman vasitələrinin çatdırılması ilə bağlı səyləri gücləndirib.
Qeyd edək ki, Əfqanıstanda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1411 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində ən azı 3124 nəfər xəsarət alıb, 5412-dən çox ev dağılıb.
Son xəbərlər
11:24
Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"Komanda
11:24
Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edibHadisə
11:22
Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaqEnergetika
11:21
Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"Biznes
11:16
Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıbRegion
11:10
Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?Biznes
11:10
Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
11:08
Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilibDigər ölkələr
11:05