    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:08
    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Əfqanıstan hökuməti zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlara kömək üçün xüsusi təyinatlı qoşunları səfərbər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Kabil fəlakət zonasına ərzaq və dərman vasitələrinin çatdırılması ilə bağlı səyləri gücləndirib.

    Qeyd edək ki, Əfqanıstanda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1411 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində ən azı 3124 nəfər xəsarət alıb, 5412-dən çox ev dağılıb.

    Əfqanıstanda zəlzələ Taliban qurbanlar
    Rus Versiası Rus Versiası
    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Son xəbərlər

    11:24

    Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"

    Komanda
    11:24

    Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

    Hadisə
    11:22

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:21

    Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"

    Biznes
    11:16

    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Region
    11:10

    Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?

    Biznes
    11:10

    Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    11:08

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    11:05

    Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti