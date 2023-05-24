Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение

Афганистан и Китай с 24 мая открывают прямое авиасообщение.

Афганистан и Китай с 24 мая открывают прямое авиасообщение.

Как передает Report, об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Абдул Кахар Балхи по итогам встречи главы МИД талибов Амира Хана Моттаки и посла Китая в Кабуле Ван Ю.

"Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан - Китай начнутся 24 мая", - отметил Балхи.

Моттаки в свою очередь "назвал начало полетов между двумя странами хорошей возможностью для укрепления отношений" и призвал Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами.

В сообщении не уточняется, какие авиакомпании будут выполнять авиарейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться.