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Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение

Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение Афганистан и Китай с 24 мая открывают прямое авиасообщение.
Другие страны
24 мая 2023 г. 00:49
Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение

Афганистан и Китай с 24 мая открывают прямое авиасообщение.

Как передает Report, об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Абдул Кахар Балхи по итогам встречи главы МИД талибов Амира Хана Моттаки и посла Китая в Кабуле Ван Ю.

"Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан - Китай начнутся 24 мая", - отметил Балхи.

Моттаки в свою очередь "назвал начало полетов между двумя странами хорошей возможностью для укрепления отношений" и призвал Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами.

В сообщении не уточняется, какие авиакомпании будут выполнять авиарейсы и с какой регулярностью они будут осуществляться.

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