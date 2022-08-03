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Аэропорт в Тайбэе отменит рейсы из-за военных учений КНР около Тайваня

Аэропорт в Тайбэе отменит рейсы из-за военных учений КНР около Тайваня Тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг планирует отменить до 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.
Другие страны
3 августа 2022 г. 10:47
Аэропорт в Тайбэе отменит рейсы из-за военных учений КНР около Тайваня

Тайбэйский аэропорт Таоюань в четверг планирует отменить до 40 рейсов на прилет и на вылет в связи с началом масштабных военных учений, объявленных Вооруженными силами КНР в разных районах вокруг Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает тайваньский информационный ресурс "Чжунши синьвэньван".

По данным источников в авиационной сфере, эти учения перекроют международные маршруты, которые проходят через Тайвань, и серьезно повлияют на воздушное сообщение острова. В этой связи будут внесены корректировки в график полетов.

После того как во вторник вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя, Китай объявил о целой серии военных учений по всему своему побережью, а также в нескольких районах вокруг Тайваня. Силы ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа проведут боевые стрельбы в шести акваториях вокруг Тайваня.

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