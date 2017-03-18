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    Аэропорт Катании закрыт из-за извержения Этны

    Ситуация остается критической несмотря на то, что уборочная техника на рассвете очистила взлетно-посадочную полосу от пепла© Courtesy İmage

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт второго по величине сицилийского города Катания закрыт из-за извержения вулкана Этна. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении воздушной гавани.

    Воздушная гавань не работает с минувшей ночи, первоначально полеты планировалось возобновить с утра.

    Согласно сообщению, ситуация остается критической несмотря на то, что уборочная техника на рассвете очистила взлетно-посадочную полосу от пепла, выпавшего за ночь. 

    Кризисный центр аэропорта намерен провести еще одну встречу днем.

    Вулкан Этна проснулся еще 28 февраля. 16 марта в результате выброса вулканического материала ранения получили 10 человек.

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