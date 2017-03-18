Аэропорт Катании закрыт из-за извержения Этны

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт второго по величине сицилийского города Катания закрыт из-за извержения вулкана Этна. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении воздушной гавани.

Воздушная гавань не работает с минувшей ночи, первоначально полеты планировалось возобновить с утра.

Согласно сообщению, ситуация остается критической несмотря на то, что уборочная техника на рассвете очистила взлетно-посадочную полосу от пепла, выпавшего за ночь.

Кризисный центр аэропорта намерен провести еще одну встречу днем.

Вулкан Этна проснулся еще 28 февраля. 16 марта в результате выброса вулканического материала ранения получили 10 человек.