    Аэропорт Гонконга задерживает и отменяет более 100 рейсов из-за тайфуна "Матмо"

    • 05 октября, 2025
    • 13:23
    • 05 октября, 2025
• 13:23

    Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за тайфуна "Матмо", который прошел рядом с мегаполисом.

    Как передает Report, по данным руководства воздушной гавани, предварительно планируется отмена 27 рейсов и задержка 81 рейса.

    Аэропорт "рекомендует пассажирам уточнять у своих авиакомпаний актуальную информацию о рейсах и закладывать достаточно времени на дорогу в аэропорт после подтверждения времени вылета". Предварительно, передается в тексте, погода улучшится к 6 октября.

    "Матмо" стал 12-м циклоном, из-за которого в этом году в Гонконге объявляли тревогу. Это рекордный показатель с 1946 года.

    Тайфун "Матмо" к полудню достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в момент выхода на берег скорость ветра в пределах стихии достигала 42 м/с.

    В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тыс. жителей.

