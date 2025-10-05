Аэропорт Гонконга задерживает и отменяет более 100 рейсов из-за тайфуна "Матмо"

Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене, а также о задержках авиарейсов из-за тайфуна "Матмо", который прошел рядом с мегаполисом.

Как передает Report, по данным руководства воздушной гавани, предварительно планируется отмена 27 рейсов и задержка 81 рейса.

Аэропорт "рекомендует пассажирам уточнять у своих авиакомпаний актуальную информацию о рейсах и закладывать достаточно времени на дорогу в аэропорт после подтверждения времени вылета". Предварительно, передается в тексте, погода улучшится к 6 октября.

"Матмо" стал 12-м циклоном, из-за которого в этом году в Гонконге объявляли тревогу. Это рекордный показатель с 1946 года.

Тайфун "Матмо" к полудню достиг побережья городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Как сообщило Центральное телевидение Китая, в момент выхода на берег скорость ветра в пределах стихии достигала 42 м/с.

В преддверии удара стихии власти провинций Хайнань и Гуандун переместили в безопасное место порядка 300 тыс. жителей.