Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 09:51
Системы посадки и регистрации ряда европейских аэропортов, в том числе аэропорта Брюсселя, подверглись кибератаке в пятницу вечером.
Как передает Report, об этом сообщает Bleuwin со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Сообщается, что сейчас возможна только ручная регистрация на рейсы. Ведутся работы по восстановлению работоспособности систем.
По информации издания, в лондонском аэропорту Хитроу заявили, что возможны задержки, но уточнили, что у стороннего поставщика систем регистрации и посадки на рейс для нескольких авиакомпаний возникла техническая проблема.
