    Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

    • 20 сентября, 2025
    • 09:51
    Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке

    Системы посадки и регистрации ряда европейских аэропортов, в том числе аэропорта Брюсселя, подверглись кибератаке в пятницу вечером.

    Как передает Report, об этом сообщает Bleuwin со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    Сообщается, что сейчас возможна только ручная регистрация на рейсы. Ведутся работы по восстановлению работоспособности систем.

    По информации издания, в лондонском аэропорту Хитроу заявили, что возможны задержки, но уточнили, что у стороннего поставщика систем регистрации и посадки на рейс для нескольких авиакомпаний возникла техническая проблема.

    Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb
    Cyberattack hits Brussels airport, some flights canceled

