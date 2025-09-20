Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 10:09
Sentyabrın 18-i bir sıra Avropa hava limanlarının, o cümlədən Brüssel hava limanının qeydiyyat və digər sistemləri kiberhücuma məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bleuwin" aeroportun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hazırda yalnız əl ilə qeydiyyat mümkündür. Sistemlərin bərpası üzrə iş aparılır.
Nəşrin məlumatına görə, Londonun Hitrou hava limanı gecikmələrin mümkün olduğunu vurğulayıb.
Son xəbərlər
10:14
Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıbBiznes
10:13
Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:09
Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıbDigər ölkələr
10:04
Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıbHadisə
09:52
"Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!Maliyyə
09:51
Foto
Video
DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunubDaxili siyasət
09:47
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)Maliyyə
09:46
Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklərRegion
09:40