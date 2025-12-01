Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Адмирал: НАТО изучает возможность упреждающих ударов по РФ

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 05:23
    Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.

    Как передает Report, об этом сообщил газете Financial Times глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    "Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем. Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем", - сказал военачальник.

    По его словам, альянс мог бы рассмотреть "упреждающие удары" в качестве "оборонительных действий". Однако, как признал Драгоне, это "выходит за рамки обычного способа мышления или поведения" НАТО.

    Он пояснил, что сложности касаются "правовых рамок, вопроса юрисдикции", того, кто именно будет совершать подобные действия.

    Admiral: NATO Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı zərbələr endirmək imkanlarını araşdırır
