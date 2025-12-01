Admiral: NATO Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı zərbələr endirmək imkanlarını araşdırır
- 01 dekabr, 2025
- 05:26
Şimali Atlantika Alyansı (NATO) Rusiyanın aqressiv hərəkətlərinə cavab olaraq qabaqlayıcı tədbirlər görmək imkanını nəzərdən keçirir, lakin belə bir qərarın qəbulu bir sıra hüquqi çətinliklərlə üzləşir.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Financial Times" qəzetinə NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri admiral Cüzeppe Kavo Draqone bildirib.
"Biz hər şeyi araşdırırıq. Kiberməkanda biz daha çox reaksiya veririk. Daha aqressiv və ya qabaqlayıcı şəkildə hərəkət etmək sadəcə reaksiya vermək əvəzinə düşündüyümüz məsələlərdəndir", – deyə hərbi rəhbər qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, alyans "qabaqlayıcı zərbələri" "müdafiə tədbirləri" kimi nəzərdən keçirə bilər. Lakin Draqone etiraf edib ki, bu, NATO-nun adi düşüncə və davranış tərzindən kənara çıxır.
O izah edib ki, çətinliklər "hüquqi çərçivələr, yurisdiksiya məsələsi" və bu cür addımları konkret olaraq kimin atacağı ilə bağlıdır.