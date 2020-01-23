Администрация Трампа в год выборов рассматривает возможность снижения налогов

Министерство финансов Соединенных Штатов приступило к изучению возможности снижения налогов для американцев со средним уровнем доходов при одновременном сокращении темпов роста государственных расходов.

Как передает Report, об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNBC министр финансов США Стивен Мнучин, принимающий участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Президент Дональд Трамп распорядился начать работу над тем, что мы называем вторым этапом сокращения налогов, - отметил он. - Эти сокращения налогов распространятся на средний класс, и мы также рассматриваем другие возможности стимулирования экономического роста".

Высказывания о возможности снижения налогов в год президентских выборов звучат на фоне роста бюджетного дефицита, который в 2019-м превысил 1 трлн долларов. Госдолг США перешагнул порог в 23 трлн долларов.