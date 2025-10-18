Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Администрация США при продолжении шатдауна может перейти к крайним мерам

    • 18 октября, 2025
    • 21:57
    Администрация США при продолжении шатдауна может перейти к крайним мерам

    Администрация США в случае продолжения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдаун) может перейти к крайним мерам и навсегда свернуть множество программ, поддерживаемых Демократической партией.

    Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

    "Посмотрим, что произойдет, если правительство не возобновит работу на следующей неделе. Я на самом деле не знаю, сколько это продлится. Возможно, республиканцам придется перейти к крайним мерам", - предупредил Хассет, возложив вину за шатдаун на политических оппонентов-демократов.

    По его словам, президент США Дональд Трамп "уже говорил о том, что по закону, если демократы приостанавливают работу правительства, у нас нет денег на те или иные вещи, и мы можем навсегда остановить их". "Мы можем остановить практически что угодно, за исключением оборонных программ, ведь наша национальная безопасность важна. Но президент может взять любимые вещи демократов и навсегда остановить их. Это законно, но он этого до сих пор не сделал", - отметил Хассет.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования.

    США шатдаун

