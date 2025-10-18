İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    ABŞ administrasiyası şatdaun davam edəcəyi halda ekstremal tədbirlərə əl ata bilər

    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 22:14
    ABŞ administrasiyası şatdaun davam edəcəyi halda ekstremal tədbirlərə əl ata bilər

    ABŞ administrasiyası şatdaun davam edəcəyi təqdirdə ekstremal tədbirlərə əl ata bilər və Demokratların dəstəklədiyi çoxsaylı proqramları həmişəlik dayandıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının rəhbəri Kevin Hasset "Fox News" telekanalında bildirib.

    "Hökumət gələn həftə fəaliyyətini bərpa etməsə, nə olacağını görəcəyik. Bunun nə qədər davam edəcəyini bilmirəm. Respublikaçılar daha sərt tədbirlərə əl ata bilər", - Hassett deyib.

    O, şatdaunda demokratları günahlandırıb:

    "Müdafiə proqramlarından başqa, demək olar ki, hər şeyi dayandıra bilərik, çünki milli təhlükəsizliyimiz vacibdir. Lakin prezident demokratların sevimli layihələrini həmişəlik dayandıra bilər. Bu, qanunidir, lakin o, hələ bunu etməyib".

    ABŞ federal hökuməti 1 oktyabr gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə saat 08:00-da) maliyyələşdirmənin olmaması ilə əlaqədar qismən fəaliyyətini dayandırıb. Bu, ABŞ Konqresində hakim Respublikaçılar və müxalifətçi Demokratlar Partiyasının nümayəndələrinin səhiyyə sahəsi də daxil olmaqla, bir sıra xərc maddələri barədə razılığa gələ bilməməsi səbəbindən baş verib. Onlar bir-birilərini şatdaunu təhrik etməkdə və onu siyasi məqsədlərlə uzatmaqda günahlandırırlar.

    ABŞ şatdaun Ağ Ev Kevin Hasset
    Администрация США при продолжении шатдауна может перейти к крайним мерам

    Son xəbərlər

    22:52

    Tbilisidə etirazçılar parlament binasının qarşısındakı yolu boşaldıblar - YENİLƏNİB

    Region
    22:36

    "Formula 1": Ferstappen ABŞ Qran-prisində sprintdə birinci olub

    Formula 1
    22:14

    ABŞ administrasiyası şatdaun davam edəcəyi halda ekstremal tədbirlərə əl ata bilər

    Digər ölkələr
    21:59

    HƏMAS daha iki girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    21:40

    ABŞ-də minlərlə insan hökumətin siyasətinə etiraz olaraq küçələrə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Netanyahu: "Rəfah" nəzarət-buraxılış məntəqəsi növbəti xəbərdarlığa qədər açılmayacaq

    Digər ölkələr
    21:22
    Foto

    Naxçıvanda şəhid ailələri üçün tibbi aksiya təşkil olunub

    Sağlamlıq
    21:19

    "Taxtakörpü" su anbarında batan şəxsin meyiti çıxarılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    20:50

    Avstriya Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti