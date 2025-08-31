    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 21:25
    Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страны

    Администрация президента США Дональда Трампа допускает, что бойцы Национальной гвардии будут, помимо Вашингтона и Чикаго, размещены и в ряде других крупных городов.

    Как передает Report, об этом заявила в эфире телекомпании CBS министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    Отвечая на вопрос о сроках возможного размещения бойцов Нацгвардии в Чикаго, Ноэм отметила, что администрация планирует "выделить дополнительные ресурсы" на проведение операций по борьбе с преступностью в этом городе, отказавшись при этом привести какие-либо детали этих планов. Ведущий также поинтересовался у нее, могут ли бойцы Нацгвардии быть размещены и в других американских городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс).

    "Я думаю, что во многих городах наблюдается проблема преступности и насилия, поэтому мы не исключаем ничего. Мы стараемся обеспечить наличие ресурсов и оборудования, чтобы вмешаться", - заявила Ноэм. По ее мнению, власти крупных городов, среди которых она перечислила Чикаго, Бостон и Сан-Франциско (штат Калифорния), "должны обратиться" к федеральному правительству для объединения усилий в борьбе с преступностью.

