    • 31 avqust, 2025
    • 22:15
    ABŞ administrasiyası Milli Qvardiyanın böyük şəhərlərdə yerləşməsinə icazə verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası Milli Qvardiya qoşunlarının Vaşinqton və Çikaqodan başqa bir sıra digər böyük şəhərlərdə yerləşdirilməsinə icazə verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem CBS telekanalının efirində bildirib.

    Milli Qvardiya qoşunlarının Çikaqoya mümkün yerləşdirilməsinin vaxtı barədə suala cavab verən Noem qeyd edib ki, administrasiya bu şəhərdə cinayətkarlıqla mübarizə əməliyyatlarının aparılması üçün əlavə resurslar ayırmağı planlaşdırır, o, eyni zamanda bu planların hər hansı təfərrüatını açıqlamaqdan imtina edib. Aparıcı ondan Milli Qvardiya qoşunlarının digər Amerika şəhərlərində, o cümlədən Bostonda (Massaçusets ştatı) yerləşdirilə biləcəyini soruşub.

    "Düşünürəm ki, bir çox şəhərlərdə cinayət və zorakılıq müşahidə olunur, ona görə də biz heç nəyi istisna etmirik. Biz müdaxilə etmək üçün resurslarımız və avadanlıqlarımız olduğundan əmin olmağa çalışırıq", - Noem deyib.

    Onun fikrincə, Çikaqo, Boston və San-Fransisko (Kaliforniya) kimi böyük şəhərlərin hakimiyyəti cinayətkarlıqla mübarizə səylərini birləşdirmək üçün federal hökumətə müraciət etməlidir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Администрация США допускает размещение Нацгвардии в крупных городах страны

