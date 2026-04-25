Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Администрации Трампа придется вернуть компаниям $159 млрд собранных пошлин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что властям после решения Верховного суда придется вернуть $159 млрд, собранных в виде пошлин.

    Как передает Report, соответствующая запись размещена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

    "Лица и организации, которые на протяжении десятилетий извлекали выгоду из невыгодного положения нашей страны, теперь должны получить обратно $159 млрд из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по тарифам", - отметил Трамп.

    Отметим, что Верховный суд США 20 февраля признал неправомерным решение президента об установлении в 2025 году импортных пошлин на товары из подавляющего большинства государств. Суд постановил, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не наделяет президента правом устанавливать такие тарифные ограничения.

    Впоследствии судья Федерального суда по вопросам международной торговли Ричард Итон обязал администрацию Трампа приступить к возмещению импортерам свыше $130 млрд, взысканных в ходе применения глобальных пошлин в прошлом году.

    После этого многочисленные компании подали судебные иски, присоединившись к сотням других, инициировавших разбирательства еще до вынесения решения Верховным судом. В общей сложности зафиксировано более 2 тыс. исков, среди истцов - FedEx, Costco, Goodyear, Pandora и Barnes & Noble.

    Таможенные пошлины Соединенные Штаты Америки (США) Дональд Трамп Верховный суд
    Tramp administrasiyası toplanmış 159 milyard dollar rüsumu şirkətlərə qaytarmalı olacaq

