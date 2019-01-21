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    Абэ согласился на часть Курил

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Абэ уточнил, что речь идет об островах Шикотан и Хабомаи.

    Передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент, по его мнению, нереалистично.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с главой государства Владимиром Путиным по мирному договору.

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