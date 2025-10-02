ABC: В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

    Согласно информации, правое крыло одного самолета задело носовую часть второго. Оба воздушных судна принадлежат американской авиакомпании Delta Air Lines.

