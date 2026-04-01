Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ABC: Почти 350 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

    • 01 апреля, 2026
    С начала военной операции против Ирана 348 военнослужащих армии США получили ранения.

    Как передает Report, такую статистику приводит телеканал ABC News со ссылкой Пентагон.

    Согласно информации, 315 из пострадавших уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Как минимум 10 военнослужащих продолжают находиться в критическом состоянии. Статистика свидетельствует, что в среднем каждый день ранения получают 11 американских.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что подавляющее большинство ранений среди американских военных вызваны ударами иранских беспилотных летательных аппаратов.

    По официальным данным, в ходе боевого противостояния погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    "ABC": İrana qarşı əməliyyatın başlanğıcından bəri təxminən 350 ABŞ əsgəri yaralanıb

    Последние новости

    03:48

    Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером Европы

    03:39

    ABC: Почти 350 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

    03:20

    СМИ: Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб при авиаударе

    02:53

    Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человек

    02:40

    Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    02:17

    Премьер-министр ТРСК Унал Устель прибыл с визитом в Азербайджан

    02:02

    В США потерпел крушение истребитель F-35

    01:36

    Определились все участники ЧМ-2026 по еврозоне

    01:01

    Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира

    Лента новостей