ABC: Почти 350 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

С начала военной операции против Ирана 348 военнослужащих армии США получили ранения.

Как передает Report, такую статистику приводит телеканал ABC News со ссылкой Пентагон.

Согласно информации, 315 из пострадавших уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Как минимум 10 военнослужащих продолжают находиться в критическом состоянии. Статистика свидетельствует, что в среднем каждый день ранения получают 11 американских.

Ранее председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что подавляющее большинство ранений среди американских военных вызваны ударами иранских беспилотных летательных аппаратов.

По официальным данным, в ходе боевого противостояния погибли 13 военнослужащих Соединенных Штатов.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.