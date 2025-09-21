Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Аббас: Признание Лондоном Палестины - важный шаг на пути к достижению мира

    Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас подтвердил приверженность всем взятым на себя обязательствам в связи с признанием Лондоном государственности Палестины.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии лидера ПНА, опубликованном агентством WAFA.

    Согласно тексту, Аббас высоко оценил признание Великобританией независимого Государства Палестина, назвав его важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира.

    "Президент подтвердил приверженность реформам и обязательствам, взятым во время его визита в Великобританию и встречи с премьер-министром Киром Стармером", - подчеркивается в заявлении.

    Аббас подтвердил, что приоритетом сегодня является прекращение огня в сектор Газа, начало поставок гуманитарной помощи, освобождение всех заложников и заключенных, полный вывод израильских войск из сектора Газа, а также начало процесса восстановления.

    Ранее Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании государственности Палестины.

