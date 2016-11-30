Яценюк сравнил президента Украины с танком

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сравнил стиль ведения политики Президента Украины Петра Порошенко с танком.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Послушайте, он умный парень. Но иногда он ведет себя как танк, просто идя напролом. Однако необходимо помнить, что всегда существует противотанковая ракета", - отметил Яценюк.

Кроме того, он назвал премьерство под руководством П.Порошенко "чрезвычайно запутанным и сложным сожительством".

Напомним А.Яценюк занимал должность Премьер-министра Украины с 27 ноября 2014 до 14 апреля 2016 года.